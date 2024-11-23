Гатиятулин после 5:7 с «Северсталью»: «Игроки «Ак Барса» остались втроем из-за ненужных удалений – это переломный момент. Результативность упала, поэтому ищем варианты по составу»
Казанский клуб на выезде потерпел поражение со счетом 5:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Перед игрой обострился вратарский вопрос, потеряли двух основных вратарей. Понимали, что Глеб Носов последний раз играл в КХЛ в сезоне-2020/21, нужно было помочь ему войти в игру, придать уверенности.
Провели хороший первый период, реализовали большинство, хорошо действовали в обороне, заставляли соперника ошибаться в зоне атаки.
Начало второго периода тоже было неплохим, но затем последовали ненужные удаления, остались втроем – это переломный момент. Упустили нить игры, стали очень грубо ошибаться, соперник нас за это наказал.
– «Ак Барс» нестабилен – чередует хорошие игры с не самыми лучшими, в чем причина?
– Многое зависит от того, какой матч мы проводим. Команды, которые имели на один день отдыха больше, выглядят посвежее. Задача тренерского штаба – готовить команду в любых условиях, мы это делаем.
– Как планируете решать вратарский вопрос?
– К вратарям по их игре вопросов нет, нам следует поправить свои действия. Во втором периоде упустили нить игры, грубейшие ошибки привели к пропущенным голам.
– Расскажите, почему решили поставить стартовым вратарем Глеба Носова.
– Мы следим за вратарями системы, приняли решение, что игру начнет Глеб.
– Можете назвать примерные сроки возвращения Тимура Билялова и Амира Мифтахова?
– Пока не могу, Тимур, наверное, дней десять. Сейчас гадать не будем. Врачи делают все возможное. Точные сроки не могу назвать.
– Вы внесли перестановки в первое и второе звено по ходу матча, с чем это связано?
– На протяжении нескольких матчей результативность упала, поэтому ищем разные варианты. В принципе, все тройки неплохо выглядели.
Дальше будем смотреть, проанализируем матч. Посмотрим, кто в каком состоянии, и на следующую игру уже примем решение по составу, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
7:5 – теннисный счет «Северстали» с «Ак Барсом»! Поменяли всех вратарей
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