«Авангард» обменяет форварда Макеева в «Витязь» на защитника Воронкова

«Авангард» обменяет Алексея Макеева в «Витязь».

«Авангард » и «Витязь » проведут обмен, в котором нападающий Алексей Макеев перейдет в подмосковный клуб, а в обратном направлении последует защитник Егор Воронков .

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне Макеев набрал 8 (5+3) очков при полезности «минус 6» в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 14:32.

Воронков провел 22 игры в этом чемпионате и отметился 4 (1+3) баллами при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 18:49.

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