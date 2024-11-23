«Авангард» обменяет форварда Макеева в «Витязь» на защитника Воронкова
«Авангард» обменяет Алексея Макеева в «Витязь».
«Авангард» и «Витязь» проведут обмен, в котором нападающий Алексей Макеев перейдет в подмосковный клуб, а в обратном направлении последует защитник Егор Воронков.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В нынешнем сезоне Макеев набрал 8 (5+3) очков при полезности «минус 6» в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 14:32.
Воронков провел 22 игры в этом чемпионате и отметился 4 (1+3) баллами при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 18:49.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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