Серебряков об «Авангарде»: «Хорошо вливаюсь в коллектив. Арена, болельщики, раздевалка, атмосфера – все супер, получаю удовольствие»
29-летний голкипер оценил победу омского клуба над «Адмиралом» (2:1) и поделился впечатлениями о новой команде.
– Какие первые впечатления от пребывания в «Авангарде»?
– Да все отлично! Арена, болельщики, раздевалка, атмосфера – все супер. Эмоции только положительные, получаю здесь удовольствие. Самое главное, что победили, взяли два очка, это очень важно в нынешней ситуации. Считаю, что я хорошо вливаюсь в коллектив.
– Что думаешь о конкуренции во вратарской бригаде «Авангарда»? Помимо тебя, есть Хомченко, Бердин, Проскуряков.
– Да это не от нас зависит ведь. Нам главное – поддерживать рабочую атмосферу, а конкуренция – это двигатель прогресса, мы будем показывать себя на тренировках, а там уже тренерский штаб решит.
– Но ты уже сам готов играть?
– Да-да, физически держал себя в тонусе, так что чувствую себя прекрасно, – сказал Серебряков.
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