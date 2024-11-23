Серебряков об «Авангарде»: «Хорошо вливаюсь в коллектив. Арена, болельщики, раздевалка, атмосфера – все супер, получаю удовольствие»

Никита Серебряков доволен переходом в «Авангард» из СКА.

29-летний голкипер оценил победу омского клуба над «Адмиралом» (2:1) и поделился впечатлениями о новой команде.

– Какие первые впечатления от пребывания в «Авангарде»?

– Да все отлично! Арена, болельщики, раздевалка, атмосфера – все супер. Эмоции только положительные, получаю здесь удовольствие. Самое главное, что победили, взяли два очка, это очень важно в нынешней ситуации. Считаю, что я хорошо вливаюсь в коллектив.

– Что думаешь о конкуренции во вратарской бригаде «Авангарда»? Помимо тебя, есть Хомченко, Бердин, Проскуряков.

– Да это не от нас зависит ведь. Нам главное – поддерживать рабочую атмосферу, а конкуренция – это двигатель прогресса, мы будем показывать себя на тренировках, а там уже тренерский штаб решит.

– Но ты уже сам готов играть?

– Да-да, физически держал себя в тонусе, так что чувствую себя прекрасно, – сказал Серебряков .