Федор Канарейкин: «Ничушкин – упорный товарищ, он достиг больших высот в спорте. Хочется верить, что возвращение всерьез и надолго»

Федор Канарейкин высказался о возвращении Валерия Ничушкина после отстранения.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Сегодня Ничушкин вернулся в состав «Колорадо » в матче против «Вашингтона» (2:5).

«Валерий – упорный товарищ, который достиг больших высот в спорте. Хочется верить, что возвращение всерьез и надолго, и что он будет устойчив в дальнейшей жизни.

Это самое главное, чего ему хочется пожелать. А спортивные успехи он вернет и преумножит», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.