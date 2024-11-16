Федор Канарейкин: «Ничушкин – упорный товарищ, он достиг больших высот в спорте. Хочется верить, что возвращение всерьез и надолго»
Федор Канарейкин высказался о возвращении Валерия Ничушкина после отстранения.
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
Сегодня Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» в матче против «Вашингтона» (2:5).
«Валерий – упорный товарищ, который достиг больших высот в спорте. Хочется верить, что возвращение всерьез и надолго, и что он будет устойчив в дальнейшей жизни.
Это самое главное, чего ему хочется пожелать. А спортивные успехи он вернет и преумножит», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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