У Билялова травма паховых мышц. Вратарь «Ак Барса» пропустит матчи с «Северсталью» и ЦСКА (Metaratings)

Тимур Билялов пропустит два ближайших матча «Ак Барса».

Вратарь казанской команды получил травму в матче с «Нефтехимиком» (2:0) и досрочно покинул площадку. По информации Metaratings.ru, у хоккеиста выявлено повреждение паховых мышц.

Билялов пройдет МРТ, которая определит степень серьезности травмы и сроки восстановления. С большой долей вероятности голкипер пропустит встречи с «Северсталью» и ЦСКА .

В нынешнем сезоне Билялов провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с коэффициентом надежности 2,09, отражая в среднем 92,7% бросков за игру.