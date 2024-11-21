У Билялова травма паховых мышц. Вратарь «Ак Барса» пропустит матчи с «Северсталью» и ЦСКА (Metaratings)
Тимур Билялов пропустит два ближайших матча «Ак Барса».
Вратарь казанской команды получил травму в матче с «Нефтехимиком» (2:0) и досрочно покинул площадку. По информации Metaratings.ru, у хоккеиста выявлено повреждение паховых мышц.
Билялов пройдет МРТ, которая определит степень серьезности травмы и сроки восстановления. С большой долей вероятности голкипер пропустит встречи с «Северсталью» и ЦСКА.
В нынешнем сезоне Билялов провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с коэффициентом надежности 2,09, отражая в среднем 92,7% бросков за игру.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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