Гейм, сет, матч.

«Северсталь» дома победила «Ак Барс» (7:5) – голов хватило бы на отдельный хит-парад. И все это при том, что еще два взятия ворот отменили судьи.

Казанцы дважды вели – на самом старте игры и в конце первого периода. Но в середине второго череповчане очнулись и выдали невероятный отрезок – забросили четыре шайбы за пять минут и довели счет до 5:3.

«Ак Барс» боролся до последнего и два раза сократил отставание до минимума. В этой погоне не хватило решающего штурма: казанцы получили седьмую сразу после того, как выпустили шестого полевого.

В составе победителей дублями отметились Никита Коростелев и Кирилл Пилипенко. Последний вернул себе второе место в списке снайперов регулярки – теперь у Пилипенко 14 шайб, на одну меньше, чем у лидирующего Дерека Барака из «Витязя».

Кирилл прервал пятиматчевую безголевую серию и добрался до отметки 26 очков в 27 матчах. В прошлом сезоне форвард выбил гроссмейстерские 62 (32+30) балла в 62 играх.

Внезапно отвел душу на «Ак Барсе» и Коростелев. Нападающий реабилитировался за провал в позапрошлом матче – набрал «-4» против «Витязя» (1:7).

Любое проявление голевого безумия – радость для болельщиков и несчастье для вратарей. В этот раз сыграли все четыре заявленных голкипера. «Северсталь» заменила Константина Шостака на Александра Самойлова в первом перерыве, а «Ак Барс» выставил Максима Арефьева вместо Глеба Носова в начале третьего периода.

Фамилии казанских вратарей широко не известны даже в узких кругах. Оба выступают за «Барс» из ВХЛ и были экстренно вызваны на подмогу. Основные голкиперы остались вне заявки: Тимур Билялов получил травму нижней части тела, а Амир Мифтахов заболел.

Носову 24 года, он сыграл в КХЛ всего шесть матчей; последний – почти четыре сезона назад, в январе 2021-го. Арефьев участвовал в 10 играх прошлого сезона как запасной, выход на замену в Череповце – его дебют в КХЛ. Причем успешный – Максим не пропустил.

Семь пропущенных – шок для «Ак Барса»: у команды вторая оборона в лиге (59 пропущенных шайб); меньше только у вышколенного «Локомотива» (47). Но подобные срывы уже случались: казанцы крупно проигрывали «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Сибири» (3:6).

«Северсталь» во второй раз за три недели забила семь, предыдущей жертвой был «Куньлунь» 1 ноября (7:2). Но чуть чаще череповчане уступали с крупным счетом – в пассиве 1:7 от «Витязя» и 5:8 от СКА.

Фото: КХЛ /Коркка Александр