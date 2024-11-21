Гатиятулин о 2:0 с «Нефтехимиком»: «Вторая победа «Ак Барса» в дерби. Есть вопросы по реализации, нужно двигать шайбу быстрее, но и хорошие розыгрыши присутствуют»
– Вторая победа в дерби. После двух очень непростых матчей у нас была пауза, уделили внимание восстановлению. Мы начали неплохо, первый период ребята выполняли то, что мы от них хотим видеть и требуем.
Было видно много активности в зоне атаки, заставляли соперников ошибаться, были моменты. Дальше игра немного успокоилась, но это дерби. Ребята старались и играли дисциплинированно. Благодарим болельщиков за поддержку.
– Как состояние Тимура Билялова?
– Завтра утром он поедет на обследование, тогда и будет понимание.
– Беспокоит ли сейчас вас вратарский вопрос перед выездной серией?
– Сейчас говорить преждевременно. Когда узнаем диагноз, тогда и будем думать дальше.
– Как можно оценить сегодня игру команды в большинстве?
– Ребята старались и играли дисциплинированно, заставляли соперника ошибаться своим движением и фолить. Не скажу, что наше большинство не работает. Да, есть вопросы по реализации, но и хорошие моменты и розыгрыши тоже присутствуют.
Где-то нужно двигать шайбу быстрее и обращать внимание на завершение. Также отмечу игру вратаря соперников, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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