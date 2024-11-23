У «Локомотива» 2-е поражение в 15 последних матчах. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
«Локомотив» потерпел 2-е поражение в 15 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина дома уступила «Торпедо» со счетом 0:3.
«Локомотив» набрал 52 очка в 31 матче и занимает первое место на Западе и в общей таблице КХЛ.
У «Торпедо» 3 победы в 5 последних матчах. Команда тренера Игоря Ларионова идет 7-й на Западе с 33 очками в 30 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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