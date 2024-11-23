У «Локомотива» 2-е поражение в 15 последних матчах. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» потерпел 2-е поражение в 15 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина дома уступила «Торпедо» со счетом 0:3.

«Локомотив » набрал 52 очка в 31 матче и занимает первое место на Западе и в общей таблице КХЛ .

У «Торпедо » 3 победы в 5 последних матчах. Команда тренера Игоря Ларионова идет 7-й на Западе с 33 очками в 30 матчах.