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У «Локомотива» 2-е поражение в 15 последних матчах. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» потерпел 2-е поражение в 15 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина дома уступила «Торпедо» со счетом 0:3. 

«Локомотив» набрал 52 очка в 31 матче и занимает первое место на Западе и в общей таблице КХЛ

У «Торпедо» 3 победы в 5 последних матчах. Команда тренера Игоря Ларионова идет 7-й на Западе с 33 очками в 30 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoИгорь Никитин
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoТорпедо
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