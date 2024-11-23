У «Торпедо» 3-я победа в 5 последних матчах – обыграли «Локомотив» 3:0. Команда Ларионова идет 7-й на Западе
«Торпедо» выиграло 3 из 5 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова в гостях одержала победу над «Локомотивом» со счетом 3:0.
«Торпедо» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах.
«Локомотив» с 52 очками в 31 матче по-прежнему лидирует на Западе и в общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости