У «Торпедо» 3-я победа в 5 последних матчах – обыграли «Локомотив» 3:0. Команда Ларионова идет 7-й на Западе

«Торпедо» выиграло 3 из 5 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова в гостях одержала победу над «Локомотивом » со счетом 3:0.

«Торпедо » занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах.

«Локомотив» с 52 очками в 31 матче по-прежнему лидирует на Западе и в общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.