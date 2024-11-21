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СКА обменял Галимова в «Авангард». Армейцы получили денежную компенсацию

Эмиль Галимов перешел в «Авангард» в результате обмена.

СКА получил за форварда денежную компенсацию.

«Эмиль Галимов – техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Для него интересы команды всегда превыше всего, о чем говорит его показатель полезности почти за 600 матчей в КХЛ. Кроме того, он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу», – заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Контракт Галимова рассчитан до конца сезона-2024/25.

В КХЛ форвард выступал за «Нефтехимик», «Локомотив», «Ак Барс» и СКА. За 594 матча он набрал 228 (109+119) очков при показателе полезности «+74». В «Авангарде» Галимов будет играть под номером 72.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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