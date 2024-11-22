Меркли перейдет в «Авангард» из «Куньлуня» («СЭ»)
Защитник Райан Меркли перейдет в «Авангард» из «Куньлуня».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне 24-летний Райан Меркли набрал 8 (1+7) очков в 19 матчах при полезности «минус 5».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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