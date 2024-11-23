Козлов о Могильном: «Примут в Зал славы, надеюсь. Какой у тебя паспорт, не имеет значения. НХЛ не политизирована, россияне ведь играют, попадают на драфт»

Вячеслав Козлов надеется, что Александра Могильном примут в Зал хоккейной славы.

– Вы порадовались за Павла Дацюка, что его включили в Зал хоккейной славы?

– Да, конечно. Я общаюсь с журналистом Игорем Рабинером, он ездил в Канаду на эту церемонию. Очень рад за Павла, он молодец. Прочитал у Игоря, что Дацюка нашел шведский скаут Хокан Андерссон на неофициальном и маленьком турнире и его задрафтовали.

В «Детройте», надо отметить, очень хорошие были скауты, находили игроков, брали в поздних раундах. Я все думаю, почему Алекса Могильного еще не включили в Зал хоккейной славы. Он тоже, конечно, заслуживает этого.

– Кто-то считает, что это политическое решение.

– Я не думаю, что это есть. Российские игроки ведь попадают на драфт, играют в лиге. НХЛ не политизирована, там зарабатывают большие деньги на этом.

Какой у тебя паспорт, не имеет значения. Будем надеяться, что все сдвинется с места и Алекса примут в Зал славы, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов.