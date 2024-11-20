Фетисов о Дацюке в Зале славы: «Это круче, чем «Оскар». НХЛ показывает не только лояльность к русским во время этого беспредела, но и понимание, что спорт не должен касаться политики»

Вячеслав Фетисов оценил введние Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

– Вячеслав Александрович, на днях Павла Дацюка ввели в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто и все сейчас гадают, что значит это событие. Неужто разрядка началась?

– Национальная хоккейная лига, она вообще показывает во время всего этого беспредела в международном спорте не только лояльность к русским парням, но и понимание того, что спорт – это отдельная история, не она должна ни в коем случае касаться которая политики.

Кстати, во всех документах международных организаций, в том числе в хартии МОК, ничего такого не сказано, что можно отстранять спортсменов по политическим мотивам. Единственное, что меня расстроило – Кубок мира, который планировали провести в Северной Америке, пройдет без сборной России.

И напомню, что в Зал хоккейной славы прославленных хоккеистов вводят через 3 года после того, как ты закончил играть. Это минимальный срок. Действующих игроков туда не принимают.

Ну и, наверное, самое почетное – это когда на третий год после окончания карьеры тебя номинирует в святая святых на родине этой игры. Там есть серьезная комиссия, в которую входят очень уважаемые в нашем деле люди, и они голосуют за тех, кого выдвинули – обычно 3-4 игрока. Это огромная честь для любого спортсмена.

Если брать представителей любой человеческой деятельности, это круче, чем «Оскар», круче, чем все остальные номинации. В искусстве есть некий субъективизм, а здесь этого не может быть априори.

В хоккее нужно добиваться конкретного результата на протяжении всей карьеры при этом ты должен быть понятен членам жюри. Они все непростые люди и понимают, за кого они голосуют.

Так что я рад за Павла Дацюка. На самом деле феноменальный хоккеист, с ним все хотели играть, потому что он не только понимает игру, но и делает из своего партнера мегазвезду, отдавая вовремя ему передачи, жертвуя какими-то своими действиями, чтобы тот мог отличиться.

Очень самобытный, не похожий ни на кого мастер.

Поздравляю Павла, он десятый, кто введен в этот пантеон великих ребят, и занимает там очень достойное место, показывая пример своим отношением к делу.

Ну и, самое главное, он продолжает сегодня у себя на Урале заниматься детским хоккеем, популяризировать, пропагандировать эту замечательную нашу игру, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.