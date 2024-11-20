Губерниев о Дацюке в Зале славы: «Он легенда. Радостно, что есть люди, которые не заглядывают в паспорта. Не везде конъюнктура и политика выходят на первый план»

Дмитрий Губерниев высказался о включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Павел Дацюк заслужил быть в Зале хоккейной славы, он легенда. Радостно, что есть люди, которые не заглядывают в паспорта, определяют по заслугам. Поэтому вполне справедливо.

Дацюк – выдающийся хоккеист, можно только порадоваться, в конце концов. Не везде конъюнктура и политика выходят на первый план. Хорошо, что иногда прежде всего обращают внимание на вклад человека в дело жизни.

Это касается не только спорта, но и культуры, искусства и так далее. Синдром отмены далеко не всегда работает у умных людей», – написал комментатор Дмитрий Губерниев .