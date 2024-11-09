Шикарный лакросс-гол защитника «Лады» – забил команде, которая отдала его в аренду

Сотворил чудо в 20 лет.

«Лада» выиграла у московского «Динамо» (3:2). Все события игры перекрыл лакросс-гол от 20-летнего защитника Магомеда Шараканова .

Это произошло на старте второго периода. Случилось так быстро, что даже повтор не передает момент целиком. Шайба удачно отскочила к Шараканову, который подхватил ее и уехал за ворота Максима Моторыгина.

По пути он поднял шайбу на крюк и отправил ее в ближний угол над плечом вратаря.

Реакция главного тренера «Лады» Олега Браташа все объясняет.

Сразу после матча Браташ отдельно прокомментировал игру Шараканова: «Он меня восхитил! Я не ожидал, что он так может. На тренировках я никогда не видел от него такого».

Магомед Шараканов перешел в «Ладу» этим летом – приехал в аренду именно из «Динамо». В системе московского клуба защитник играл последние семь лет. Интересно, что Магомед уже дважды забил команде Алексея Кудашова в этом сезоне. В первый раз это случилось в начале сентября – тогда Шараканов поучаствовал в другой победной встрече (6:3).

Тот гол получился не таким красивым, но это не отменяет его важность. Та шайба оказалась дебютной для Шараканова в КХЛ. До этого он провел всего 4 матча за «Динамо» в сезоне-2023/24, где отличился одной передачей. В этой регулярке на его счету уже 8 (3+5) очков в 22 играх.

В «Ладе» Шараканов раскрылся по-новому. Здесь он получает в среднем 13:38 игрового времени, а в матче с «Динамо» вообще провел на льду 17:04. Также он четвертый защитник по игровому времени в большинстве (1:33). Браташ радуется развитию Шараканова и верит в его прогресс: «Потом он уедет в НХЛ, например. Мы готовим игрока для российского хоккея. Сейчас он в нашей команде и мы его развиваем».

Он же верит, что именно действия Шараканова в том эпизоде решили исход матча: «Шла равная игра до шедеврального гола нашего молодого человека по фамилии Шараканов. После его гола такое впечатление, что наша команда поймала кураж».

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Фото: КХЛ /Кузьмин Юрий