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Готовец о неудачах «Динамо» на старте: «Дело не в предсезонке. Больше в голове были проблемы. Играли чуть более расхлябанно, чем сейчас»

Кирилл Готовец высказался о проблемах московского «Динамо» на старте сезона.

Команда набрала 26 очков в 21 игре и занимает текущее 6-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– В чем прибавило «Динамо» в октябре, что позволило преодолеть сентябрьский кризис?

– Ну не знаю. Наверно, вернулись к каким-то базовым навыкам, если так можно сказать. Играли попроще, старались больше выполнять задание тренера, нежели играть индивидуально.

– Почему до этого меньше выполняли задание тренера?

– Наверно, с лета, с летней предсезонки не до конца вошли в сезон. Где-то заигрывались. Но при этом не могу сказать, что мы в начале сезона слишком плохо играли. Просто в какой-то степени нам не так везло. Теперь стараемся делать больше черновой работы, и нам везет больше на данный момент.  – Сказалось то, что предсезонка длилась не так долго, как обычно?

– Сказалось на чем?

– На том, что не сразу вкатились в сезон и неудачно его начали.

– Да нет. Я думаю, не в этом дело – не в предсезонке. Просто скорее больше в голове были проблемы. Играли чуть более расхлябанно, чем сейчас, – сказал защитник московского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
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logoКХЛ
logoКирилл Готовец
logoДинамо Москва
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