Крикунов о травме Овечкина: «Может потерять кондиции, но он волевой, мощный. Начнет готовиться через 4 недели, надо забить хотя бы голов 20»

Владимир Крикунов высказался о травме Александра Овечкина.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости. До травмы Овечкин забил 15 голов в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«С одной стороны, это не так страшно. У меня, когда я был в «Ак Барсе », Кирилл Петров играл в плей-офф, к нему приезжал анестезиолог перед игрой, делал укол, и он два с половиной часа мог держаться. Правда, одна игра у нас была шесть периодов, там я не знаю, как он терпел, но доиграл, и мы выиграли. Думаю, четыре недели займет.

Сейчас те кондиции, которые у Овечкина были, он может потерять, но он опытный игрок, передохнет немного, сильно не упадет. Плохо, что тренироваться не может и нагружать эту ногу, потому что ей нужен покой, чтобы кость срослась.

Сашка парень волевой и мощный. Четыре недели – и потом он готовиться точно начнет. Ему нельзя останавливаться, у него все хорошо идет в этом году. Надо забить хотя бы голов 20, чтобы на следующий год закончить с этим делом», – сказал бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Крикунов.