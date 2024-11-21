Ротенберг о травме Овечкина: «Я общался с ним, пожелал скорейшего выздоровления. Отметил его партнеров по команде, которые поддержали его на льду»

Роман Ротенберг сообщил, что пожелал Александру Овечкину выздоровления.

Капитан «Вашингтона » выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Я общался с ним, пожелал ему скорейшего выздоровления.

И отметил его партнеров по команде, которые поддержали его в этой ситуации на льду», – сказал первый вице-президент ФХР , главный тренер СКА Роман Ротенберг.