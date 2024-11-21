Ротенберг о травме Овечкина: «Я общался с ним, пожелал скорейшего выздоровления. Отметил его партнеров по команде, которые поддержали его на льду»
Роман Ротенберг сообщил, что пожелал Александру Овечкину выздоровления.
Капитан «Вашингтона» выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).
«Я общался с ним, пожелал ему скорейшего выздоровления.
И отметил его партнеров по команде, которые поддержали его в этой ситуации на льду», – сказал первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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