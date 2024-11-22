Кузнецов – Овечкину: «Александр-ювелир, не переживай! Нога зарастет, все будет хорошо. 4 недели паузы – тебе только еще лучше будет. Отдохнешь»
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«Сашка, Александр-ювелир, давай, не переживай! Нога зарастет, все будет хорошо. Я тебя знаю. 4 недели паузы – тебе только еще лучше будет. Отдохнешь, свеженьким... Ну если уж не в этом году, так на следующий точно побьешь!
Поэтому давай, брат, всего самого наилучшего. Поправляйся. Посидишь дома.
Побольше наговорил бы еще чего-нибудь прикольного, но телевидение, сам понимаешь. особо нельзя. Я человек сейчас солидный, уверенный. Здоровья, всем привет. Пока-пока!» – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший за «Вашингтон».
39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора
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