Весь нерв ситуации в «Авангарде» – в двух моментах: психанули тренер и важный защитник

Ждем перемен?

«Авангард» по-прежнему лихорадит: команда то обыгрывает действующего чемпиона (3:2 ОТ) или лидера Востока (3:1), то уступает «Барысу» (0:1) и другим соперникам подобного уровня. В октябре у клуба еще и непростой календарь: по два матча против «Трактора» и «Металлурга», встречи с «Локомотивом» и «Спартаком».

Возможной передышкой смотрелась домашняя игра с «Ладой». Омский клуб проиграл и ее – 1:3. Обстановка в «Авангарде» становится все более нервной. Кажется, теперь это напрямую повлияло на неожиданный результат.

«Авангард» подвел дорогостоящий защитник: дважды удалился в первом периоде, а потом почти не играл

Итоги летнего межсезонья у «Авангарда» пока однозначно подходят под определение провала. Почти все новички не оправдали ожиданий, поэтому сейчас появляются слухи о возможном расставании с ними. По тем же причинам клуб всю осень возвращает тех, от кого спокойно отказывался после завершения сезона-2023/24.

Интересная логика «Авангарда»: отказались от важных игроков, а теперь снова их подписали

По информации «Спорт-Экспресса», клуб могут покинуть Станислав Галиев, Алексей Макеев и Даррен Дитц. Матч с «Ладой» точно не сделал положение казахстанского канадца более прочным – он стал одним из виновников поражения.

Дитц уселся на скамейку штрафников в конце первого периода. Сначала Даррен поддался на провокацию: Рафаэль Бикмуллин пихнул его после свистка, а защитник «Авангарда» в ответ набросился на соперника с кулаками .

Дитц не сразу остановился, даже когда Бикмуллин уже падал на лед после его удара.

Судьи в итоге удалили только Даррена. «Лада» не реализовала то численное преимущество, но на последней минуте периода Дитц дал гостям еще один шанс. Он завозился у борта, потерял шайбу и в попытках совершить отбор ударил клюшкой Архипа Неколенко.

Этим большинством тольяттинцы уже воспользовались: Никита Попугаев мощно щелкнул и попал в ближний угол. До перерыва оставалось 0,6 секунды!

Вот реакция главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина – он в ярости бросил под ноги бутылку .

Но Звягин этим не ограничился. После перерыва Дитц почти не выходил на площадку. За весь матч он провел на льду 7:17 – меньше только у Павла Леуки (7:11) и тринадцатого нападающего Александра Филатьева (не появлялся). Из этого времени 2:48 Даррен отыграл во втором периоде, а в заключительной трети матча его вообще не выпускали.

Ситуацию с возможным обменом Дитца осложняет его контракт – 65 млн рублей на этот и следующий сезоны. Это соглашение подписано уже после майского обмена защитника из ЦСКА. Тогда армейцы отдали Даррена в «Авангард» за символическую компенсацию , чтобы разгрузить платежку.

В Омске Дитц получал много возможностей – Звягин реально на него надеялся. Даррен сыграл 18 матчей, набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-8». В среднем он проводил на льду почти по 20 минут. Что будет дальше и заберет ли кто-нибудь его тяжелый контракт?

Подъяпольский тащил «Ладу», а Браташ пообещал команде «два с половиной выходных»

Однозначно лучший игрок матча – голкипер «Лады». Когда Владислав Подъяпольский ловит кураж, пробить его становится очень тяжело. Нападающие «Авангарда» справились с этим лишь однажды – Линден Вей классно подправил передачу Райана Спунера.

Зато потом Подъяпольский был неудержим. За второй и третий период он сделал 20 сэйвов и остановил выходы 1-в-0 от Николая Прохоркина и Алексея Макеева. Всего Владислав отразил 26/27 бросков. Не удивляйтесь, если увидите его в хит-параде лучших спасений недели .

На этом фоне Павел Хомченко сыграл не лучшим образом. Набрал 18 сэйвов, но в обеих шайбах к нему есть вопросы – нападающие «Лады» бросали в ближний угол и пробивали Хомченко.

Главный тренер гостей Олег Браташ излучал позитив. В раздевалке он наградил игроков: «Спасибо за труд, за самоотверженность. Молодчики, с победой всех, красавцы. Два выходных… с половиной!». А на пресс-конференции вспомнил о символическом характере матча: «Сегодня, в День хоккейного вратаря, я встречался со своим бывшим дублером в «Крыльях Советов» Сережкой Звягиным. Удалось победить».

В отличие от бывшего партнера по команде, Звягин после игры выглядел потерянным . У «Авангарда» 5 поражений в 7 матчах – команда идет на десятом месте Востока. Время для изменений все-таки настало?

«Амур» совсем не угадывает с трансферами: там платят звездам кучу денег, а те проваливаются

Детали великого рекорда Шипачева – в одной картинке

Фото: vk.com/hc_avangardomsk