Якубов о Дитце: «Защитник-лидер, ему по силам вести Омск за собой, но пока не получается. В ЦСКА мы ставили к нему быстрых партнеров для баланса пары»
В 18 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ защитник набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 8» и 14 минутах штрафа.
– Следите за теми игроками ЦСКА, с которыми завоевали два Кубка Гагарина и которые этим летом сменили клуб?
– Обязательно. Для меня бывших армейцев не бывает. Интересно посмотреть, как они себя проявляют в новых командах.
– Кто удивил?
– Немного удивил защитник Дитц. Ожидал, что его дебют в «Авангарде» получится более продуктивным. Все-таки канадец – защитник-лидер, автор золотого гола в ворота «Ак Барса». Ему по силам вести Омск за собой, но пока, к сожалению, не получается.
– Почему?
– Ответ на этот вопрос – только у омского штаба. Могу сказать, что в ЦСКА именно дебютный сезон Дитц провел безупречно. Хотя ему пришлось перестраиваться, уходить от несколько авантюрного хоккея «Барыса», где на первых ролях – североамериканцы, иногда позволявшие себе сыграть на статистику.
– В «Авангарде» бросается в глаза, что Дитц – медленный.
– Да, он не самый скоростной защитник в КХЛ, но ведь есть и козыри – атакующие навыки, бросок, силовая борьба.
Мы в ЦСКА ставили к канадцу быстрых, подвижных защитников, они давали его паре баланс. Видимо, нужно искать этот баланс и Омску, – сказал бывший тренер армейцев.
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