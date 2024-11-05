Якубов о Дитце: «Защитник-лидер, ему по силам вести Омск за собой, но пока не получается. В ЦСКА мы ставили к нему быстрых партнеров для баланса пары»

Равиль Якубов высказался об игре Даррена Дитца в «Авангарде».

В 18 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ защитник набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 8» и 14 минутах штрафа.

– Следите за теми игроками ЦСКА, с которыми завоевали два Кубка Гагарина и которые этим летом сменили клуб?

– Обязательно. Для меня бывших армейцев не бывает. Интересно посмотреть, как они себя проявляют в новых командах.

– Кто удивил?

– Немного удивил защитник Дитц. Ожидал, что его дебют в «Авангарде» получится более продуктивным. Все-таки канадец – защитник-лидер, автор золотого гола в ворота «Ак Барса». Ему по силам вести Омск за собой, но пока, к сожалению, не получается.

– Почему?

– Ответ на этот вопрос – только у омского штаба. Могу сказать, что в ЦСКА именно дебютный сезон Дитц провел безупречно. Хотя ему пришлось перестраиваться, уходить от несколько авантюрного хоккея «Барыса», где на первых ролях – североамериканцы, иногда позволявшие себе сыграть на статистику.

– В «Авангарде» бросается в глаза, что Дитц – медленный.

– Да, он не самый скоростной защитник в КХЛ , но ведь есть и козыри – атакующие навыки, бросок, силовая борьба.

Мы в ЦСКА ставили к канадцу быстрых, подвижных защитников, они давали его паре баланс. Видимо, нужно искать этот баланс и Омску, – сказал бывший тренер армейцев.