  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Минское «Динамо» проводит 1000-й матч в КХЛ в специальных джерси: «Цифра 1000 имеет принт, состоящий из фамилий всех игроков, выступавших за клуб»
Фото
1

Минское «Динамо» проводит 1000-й матч в КХЛ в специальных джерси: «Цифра 1000 имеет принт, состоящий из фамилий всех игроков, выступавших за клуб»

Минское «Динамо» проводит тысячный матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для клуба стала игра против московского «Динамо». К этому событию в минской команде изготовили специальные джерси.

«Основу паттерна составили пять логотипов, с которыми клуб выступал в КХЛ с самого первого сезона. Это лого сезонов-2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2016/2017, 2019 и по настоящее время.

Центральный элемент джерси – юбилейный логотип – 1000 матчей «Динамо» в КХЛ. Сама цифра 1000 имеет принт, состоящий из фамилий всех игроков, выступавших за «Динамо» в КХЛ с самого первого сезона по сегодняшний день.

На воротнике джерси разместилась фраза – 1000 матчей #водномзвене с каждым. По новому оформлены номера, а также появилась голубая окантовка по низу джерси», – сообщается на сайте клуба.

Фото: hcdinamo.by/

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт минского «Динамо»
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoстиль
игровая форма
фото
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард минского «Динамо» Анас стал первым участником Недели звезд хоккея-2025
4вчера, 17:35
Грант о 2:5 от минского «Динамо»: «Порой «Авангард» выглядел жалко. К нашему коллективу нет претензий, просто мы оказались не готовы»
819 ноября, 16:59
Максим Сушинский: «Шипачев доказывает, что он один из лучших игроков КХЛ последнего времени. Он был мастером всю карьеру»
219 ноября, 16:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Барыс»
17 минут назад
КХЛ. «Динамо» Минск играет с «Динамо» Москва, «Сибирь» в гостях у «Сочи», «Авангард» победил «Адмирал»
5035 минут назадLive
Фетисов об отстранении России: «Будем фаворитами всех турниров, когда вернемся. Кто был в сборной в последние годы? 90%, а то и все 100 – из НХЛ»
1153 минуты назад
Врач «Динамо» о том, может ли Овечкин пройти лечение в России: «Не исключено! Обсуждаем это. Но если «Кэпиталс» его не отпустят, мы с этим ничего не сделаем»
5сегодня, 15:41
Геннадий Величкин: «С Разиным 10 лет не здоровались. Он сам подошел: «Простите. Каким же я был мудаком! Не выдержал медных труб». Обнялись»
3сегодня, 15:18
Кузнецов – Овечкину: «Александр-ювелир, не переживай! Нога зарастет, все будет хорошо. 4 недели паузы – тебе только еще лучше будет. Отдохнешь»
6сегодня, 14:59
НХЛ. «Питтсбург» примет «Виннипег», «Анахайм» сыграет с «Баффало»
4сегодня, 14:24
Вячеслав Фетисов: «Кучеров – кудесник на льду. В «Красной Армии» он завораживал своей игрой. Это было продолжение настроя советской школы»
19сегодня, 13:59
Ларионов о травме Овечкина: «Специально ломать в НХЛ никто не будет. Хоккей – живая игра. Тут нельзя что-то подстроить, никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент»
12сегодня, 13:47
Агент Овечкина: «После травмы Саша вернется на тот же уровень, который он задал в начале сезона»
7сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о погоне Овечкина за Гретцки: «За два года точно побьет. Это важно для всего хоккея и его популяризации»
46 минут назад
Алексей Миранчук: «Овечкин – игрок с большой буквы. Я не знаком с Александром, но хотел бы с ним пообщаться. Он идет к рекорду»
сегодня, 14:53
Хайруллин повторил рекорд СКА по голам в пустые ворота
3сегодня, 14:37
«Я сын Миража». Бучельников – о любви к CS
сегодня, 14:28Игры
«Металлург» продлил контракты с Силантьевым и Андреем Козловым до 2027 года
5сегодня, 14:16
Михайлов победил в номинации «Эпоха в спорте» Национальной спортивной премии
2сегодня, 13:32
Хайнс про удар в колено Капризову: «Не показалось, что это хороший силовой прием». Кирилл сказал, что не чувствует себя на 100 процентов
3сегодня, 11:35
Веренски набрал 5 очков в матче с «Тампой», установив рекорд «Коламбуса» среди защитников. У него 19 баллов в 19 играх сезона НХЛ
5сегодня, 11:10
Биннингтон повторил рекорд «Сент-Луиса» по победам – 151. Столько же у Лиута
1сегодня, 10:55
Флери вышел на 3-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей – 1030. Он отстает от Луонго на 14 игр, Бродер лидирует с 1266 матчами
2сегодня, 10:15