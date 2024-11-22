Минское «Динамо» проводит 1000-й матч в КХЛ в специальных джерси: «Цифра 1000 имеет принт, состоящий из фамилий всех игроков, выступавших за клуб»

Минское «Динамо» проводит тысячный матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для клуба стала игра против московского «Динамо». К этому событию в минской команде изготовили специальные джерси.

«Основу паттерна составили пять логотипов, с которыми клуб выступал в КХЛ с самого первого сезона. Это лого сезонов-2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2016/2017, 2019 и по настоящее время.

Центральный элемент джерси – юбилейный логотип – 1000 матчей «Динамо » в КХЛ. Сама цифра 1000 имеет принт, состоящий из фамилий всех игроков, выступавших за «Динамо» в КХЛ с самого первого сезона по сегодняшний день.

На воротнике джерси разместилась фраза – 1000 матчей #водномзвене с каждым. По новому оформлены номера, а также появилась голубая окантовка по низу джерси», – сообщается на сайте клуба.

Фото: hcdinamo.by/