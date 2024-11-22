Фетисов об отстранении России: «Будем фаворитами всех турниров, когда вернемся. Кто был в сборной в последние годы? 90%, а то и все 100 – из НХЛ»
Вячеслав Фетисов считает, что отстранение России не влияет на уровень игроков.
«Да ну, о чем мы говорим? Кто играл за сборную в последние годы? 90%, а то и все 100 – из НХЛ. Какой у них был опыт международных игр?
В хоккее ты растешь, когда играешь с сильнейшими соперниками. Уверен, когда мы вернемся, будем фаворитами всех турниров», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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