Фетисов об отстранении России: «Будем фаворитами всех турниров, когда вернемся. Кто был в сборной в последние годы? 90%, а то и все 100 – из НХЛ»

Вячеслав Фетисов считает, что отстранение России не влияет на уровень игроков.

«Да ну, о чем мы говорим? Кто играл за сборную в последние годы? 90%, а то и все 100 – из НХЛ . Какой у них был опыт международных игр?

В хоккее ты растешь, когда играешь с сильнейшими соперниками. Уверен, когда мы вернемся, будем фаворитами всех турниров», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.