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  • Фетисов о драфте КХЛ: «Пусть ФХР занимается развитием хоккея, что в уставе написано, а не лезет туда, где работают профессионалы. 40-60 человек сидят на лавке, какой опыт могут получить?»
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Фетисов о драфте КХЛ: «Пусть ФХР занимается развитием хоккея, что в уставе написано, а не лезет туда, где работают профессионалы. 40-60 человек сидят на лавке, какой опыт могут получить?»

Вячеслав Фетисов оценил желание КХЛ вернуть процедуру драфта.

«Я не знаю, почему ФХР против, пусть они занимаются развитием хоккея. Нужно, чтобы не было никаких исключений, олигархов, надо вернуть полноценный драфт, ярмарку – мы об этом общаемся с коллегами.

А в лиге профессиональный уровень менеджмента. Федерация должна заниматься тем, что у нее в уставе прописано, а не лезть туда, где работают профессионалы.

Интерес к любому чемпионату определяется уровнем соревновательности, а это количество команд, которые могут бороться за высокие места. Это и интерес болельщиков, и уровень игроков.

Ничего изобретать не надо, та же история и в НХЛ. Там раньше были закрытые контракты, но когда они поняли, что европейцы поднимут уровень лиги, открыли все бюджеты, договорились, что платежная ведомость не превышает потолок. Худшие команды берут лучших новичков. Спортивный принцип должен являться определяющим. КХЛ сегодня это понимает. Я писал первый регламент чемпионата, он назывался «Евроазиатская хоккейная лига», 20 лет прошло, мы много чего потеряли. Клубам ребят жалко отпустить, но играть им тоже не дают.

Если ты берешь с ярмарки игрока, он должен иметь возможность играть за команду. Но иногда сидят 40-60 человек на лавке, какой они опыт могут получить?

В профессиональных клубах НХЛ нет запасных игроков, 20 играют, двое запасных, а остальные, если не играют, едут в фарм-клуб. А со второго раза выставляют на драфт свободных агентов. И любой клуб может тебя забрать.

Не надо слепо копировать, но надо анализировать, почему эти вещи работают так, а не иначе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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logoНХЛ
logoКХЛ
Р-Спорт
Драфт КХЛ
logoФХР
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