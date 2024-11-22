Фетисов о сборной России: «Как без извинений они нас вернут – не понимаю. Но ЧМ – просто очердной турнир, уровень определяет внутренний чемпионат, КХЛ показывает динамику»
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
«Как без извинений они нас вернут, не понимаю. Проситься точно мы не обязаны, не имеем права этого делать. Даже интересно, как они будут нас возвращать – и в МОК, и в федерацию хоккея.
Потерял ли хоккей привлекательность без нас? Ну половина болельщиков на любом чемпионате мира – люди с триколором. Это да. Но я не думаю, что чемпионаты мира определяют развитие хоккея в стране – это просто очередной турнир. Уровень определяет внутренний чемпионат и лиги. Мы горевать здесь не должны, хотя история прерывается, это очень плохо. Мы воспитаны на том, что чемпионат мира, Олимпийские игры – мечта любого мальчишки.
Но горевать не следует – надо поднимать уровень своих соревнований.
КХЛ показывает динамику. Я в прошлом сезоне ожидал уральского финала. Было интересно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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