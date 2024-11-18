Разин о победе: «Выдохнули, когда узнали, что «Салават» будет без Ливо. Во многом благодаря игре легионеров команда делает результат»
«Металлург» выиграл 3:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Тяжелая игра. Приятно здесь играть – уютный дворец, шикарные болельщики, поэтому вдвойне приятно победить.
Ключевой момент встречи, когда выстояли пять минут в меньшинстве. Забили в овертайме и победили.
– Как вам комбинационные атаки команды?
– Мы играли в свой хоккей, старались проходить среднюю зону в пас. Нам было тяжело выстоять в меньшинстве, поэтому в третьем периоде было меньше сил, и соперник был активнее.
– Когда узнали, что Джош Ливо не сыграет за «Салават» выдохнули?
– Когда узнали, что «Салават» будет без Ливо выдохнули.
– Есть указания по игре с легионерами уфимского клуба?
– Здесь хорошие легионеры. Во многом благодаря их игре уфимцы делают результат. Под микроскопом рассматривается их большинство, а в остальном они играют по установке тренеров.
– Для вас «Салават» удобная команда или нет?
– Мы играем одним стилем. Нам неудобно играть с оборонительными командами, которые играют в откат.
Я бы не сказал, что «Салават» удобный или не удобный. Играли две равные команды, но мы оказались сильнее в этой игре.
– Есть задача попасть в четверку?
– Есть задача попасть в тройку, но основная задача – кубок, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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