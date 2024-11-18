Разин о победе: «Выдохнули, когда узнали, что «Салават» будет без Ливо. Во многом благодаря игре легионеров команда делает результат»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым».

«Металлург» выиграл 3:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Тяжелая игра. Приятно здесь играть – уютный дворец, шикарные болельщики, поэтому вдвойне приятно победить.

Ключевой момент встречи, когда выстояли пять минут в меньшинстве. Забили в овертайме и победили.

– Как вам комбинационные атаки команды?

– Мы играли в свой хоккей, старались проходить среднюю зону в пас. Нам было тяжело выстоять в меньшинстве, поэтому в третьем периоде было меньше сил, и соперник был активнее.

– Когда узнали, что Джош Ливо не сыграет за «Салават» выдохнули?

– Когда узнали, что «Салават» будет без Ливо выдохнули.

– Есть указания по игре с легионерами уфимского клуба?

– Здесь хорошие легионеры. Во многом благодаря их игре уфимцы делают результат. Под микроскопом рассматривается их большинство, а в остальном они играют по установке тренеров.

– Для вас «Салават» удобная команда или нет?

– Мы играем одним стилем. Нам неудобно играть с оборонительными командами, которые играют в откат.

Я бы не сказал, что «Салават» удобный или не удобный. Играли две равные команды, но мы оказались сильнее в этой игре.

– Есть задача попасть в четверку?

– Есть задача попасть в тройку, но основная задача – кубок, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .