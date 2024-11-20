Разин после 1:2 от «Барыса»: «Есть голодные хоккеисты, а есть сытые. У нас присутствовал недонастрой. Если бы я знал, как Михайлис будет играть, не дал бы ему и 5 минут»

Андрей Разин высказался после матча против «Барыса» (1:2).

– Есть голодные хоккеисты, а есть сытые. Голодные хотели выиграть, пусть у них было меньше мастерства, но за счет желания они сделали это.

У нас, к сожалению, присутствовал недонастрой, было много брака в передачах. Это привело к такому результату.

– Что сделал «Барыс», раз вы не смогли забить больше одной шайбы?

– Уже сказал, что «Барыс» предложил дисциплину и желание, они выполнили тренерскую установку, переловили много шайб. А мы пропустили легкие голы.

– После второй шайбы «Барыса» Пресс перестал выходить на лед. Наказали его?

– Он не выходил в начале второго периода, а потом стал. Потом я его простил и наказал другого.

– Никита Михайлис вернул ваше доверие?

– Если бы я знал перед матчем, как он будет играть, не дал бы ему и пяти минут, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .