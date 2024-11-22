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  • Алексей Миранчук: «Овечкин – игрок с большой буквы. Я не знаком с Александром, но хотел бы с ним пообщаться. Он идет к рекорду»
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Алексей Миранчук: «Овечкин – игрок с большой буквы. Я не знаком с Александром, но хотел бы с ним пообщаться. Он идет к рекорду»

Алексей Миранчук назвал Александра Овечкина игроком с большой буквы.

– В сентябре вы говорили, что увидитесь с Овечкиным, когда он вернется в США. Удалось? Как оцените игру Александра на старте сезона?

– Я говорил, что если будет возможность, то, конечно, увиделся бы с ним. Это большой человек, игрок с большой буквы.

Я не знаком с Александром, но хотел бы с ним пообщаться. Он постепенно идет к рекорду. Желаю ему достичь желаемого, – сказал футболист «Атланты» Алексей Миранчук.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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