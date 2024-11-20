Мамбеталиев о 2:1 с «Металлургом»: «Мы сыграли более терпеливо в обороне, забили голы на контратаках, поборолись, выстояли»
Галым Мамбеталиев подвел итоги матча против «Металлурга» (2:1).
«Разбирали соперника, это очень хорошая команда, которая быстро переходит из обороны в атаку. Мы сыграли более терпеливо в обороне, забили голы на контратаках, поборолись, выстояли.
Радует, когда команда играет самоотверженно, когда игроки ловят шайбу на себя. Да, чего-то там не хватает – будем работать.
Многие ребята раньше играли мало, сейчас будем им доверять и работать с ними. Они свое возьмут.
Каждая победа дает уверенность команде. Когда выигрываешь с большим счетом, идет расслабление. А когда каждый матч на пределе, игроки быстрее растут.
Кайыржан молодец, старался. Он много боролся, где-то чего-то не хватает, но, думаю, в будущем он себя проявит», – сказал главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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