Капризов – главный претендент на «Харт» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й
Кирилл Капризов – главный претендент на приз самому ценному игроку сезона НХЛ.
Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Харт Трофи» – приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате.
Каждый из 15 респондентов опредлил пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Пятерка рейтинга выглядит следующим образом:
Кирилл Капризов («Миннесота») – 73 балла (13 первых мест);
Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 49 (2);
Сэм Райнхарт («Флорида») – 21;
Коннор Хеллибак («Виннипег») – 18;
Никита Кучеров («Тампа») – 14.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 балла, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин – 3.
В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 матчах сезона и делит лидерство с Маккинноном в гонке бомбардиров регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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