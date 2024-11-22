Капризов – главный претендент на «Харт» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й

Кирилл Капризов – главный претендент на приз самому ценному игроку сезона НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Харт Трофи» – приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате.

Каждый из 15 респондентов опредлил пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Пятерка рейтинга выглядит следующим образом:

Кирилл Капризов («Миннесота ») – 73 балла (13 первых мест);

Нэтан Маккиннон («Колорадо ») – 49 (2);

Сэм Райнхарт («Флорида ») – 21;

Коннор Хеллибак («Виннипег ») – 18;

Никита Кучеров («Тампа ») – 14.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 балла, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин – 3.

В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 матчах сезона и делит лидерство с Маккинноном в гонке бомбардиров регулярного чемпионата.