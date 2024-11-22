Кучеров – 7-й россиянин, набравший 900+ очков в НХЛ. До Дацюка – 16 баллов

Никита Кучеров – 7-й россиянин, набравший 900+ очков в НХЛ.

Форвард «Тампы » сделал ассистентский хет-трик в игре регулярного чемпионата лиги с «Коламбусом» (6:7 ОТ).

На счету 31-летнего игрока стало 902 (331+571) очка в 743 играх в рамках регулярок.

Кучеров занимает 7-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ . На 6-м месте идет Павел Дацюк (918 очков в 953 играх).

В топ-5 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1575 в 1444), Евгений Малкин («Питтсбург», 1315 в 1166), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).