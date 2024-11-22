У Кучерова уже 900 очков в НХЛ! Устроил перестрелку с русскими из «Коламбуса»

Один матч – 13 голов.

Матч «Коламбуса» и «Тампы» (7:6 ОТ) стал главным украшением игрового дня. Команды на двоих настреляли 13 шайб, «Коламбус» сделал камбэк с 0:3, а один из защитников набрал пять очков. И главное – Никита Кучеров отметил важный юбилей (900 очков).

900 очков Кучерова: понадобилось 743 матча – из современников быстрее были только Макдэвид и Кросби

Отметки в 900 баллов нападающий достиг довольно быстро – на второй минуте. Поспособствовал Иван Проворов, удалившийся за фол на Джейке Генцеле. На реализацию лишнего понадобилось 27 секунд – забросил Брэйден Пойнт, а одним из ассистентов стал как раз Кучеров.

Второй ассист в матче случился тоже быстро – всего через несколько минут после первой шайбы. Кучеров оказался один перед воротами Элвиса Мерзликина после броска Энтони Сирелли. Никита сделал ложный замах и красиво выдал на пустой угол Брэндону Хэйглу. Третий ассист выпал на второй период.

На 900 очков в регулярках НХЛ Кучерову понадобилось 743 матча. Быстрее него из действующих хоккеистов до этой отметки добрались Коннор Макдэвид (602 игры) и Сидни Кросби (677). Среди россиян Кучеров стал седьмым игроком, кому покорился этот рубеж.

Среди европейцев также были хоккеисты, которые набирали 900 очков быстрее Кучерова – Петер Штястны (599 матчей), Яри Курри (632) и Яромир Ягр (681). А в истории франшизы Никита самый быстрый и лишь третий хоккеист с таким показателем после Мартена Сен-Луи и Стивена Стэмкоса.

Но даже три очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения. Сначала хозяева камбэкнули с 0:3, а во втором периоде уже «Лайтнинг» пришлось отыгрываться. В итоге дело дошло до овертайма, в котором «Коламбус» вырвал победу – теперь у «Блю Джекетс» три победы в последних четырех играх.

Кто устроил камбэк «Коламбуса»: 6 очков от россиян, 5 – от защитника Веренски

Игру перевернул пятиминутный отрезок во втором периоде, в течение которого «Коламбус» забросил четыре шайбы и сравнял счет. Главные герои встречи ниже:

● защитник Зак Веренски провел на льду больше всех – 27:24. За это время он дважды забил (в том числе победную) и сделал три голевые передачи, став первым защитником в истории франшизы, набравшим пять очков в одном матче. Ранее он трижды набирал по четыре очка в одной игре;

● в первых двух шайбах поучаствовал Дмитрий Воронков – сначала отдал голевой пас, а затем забросил сам. В 10 матчах сезона у него 6 (4+2) очков. Нападающий позже начал сезон из-за травмы верхней части тела, полученной в выставочном матче с «Питтсбургом» в межсезонье, но, похоже, пришел в форму – у него пять очков в последних четырех играх;

● до перформанса Веренски, у которого теперь 19 очков, лучшим бомбардиром «Коламбуса» был Кирилл Марченко. Сегодня у нападающего две передачи – теперь он второй бомбардир команды с 18 (6+12) очками. Зато он с отрывом лучший по показателю полезности у «Блю Джекетс» – «+7»;

● вторую игру подряд забросил Егор Чинахов, у него теперь 13 (6+7) очков в 19 играх. Нападающий делит второе место в списке снайперов команды с Марченко и Веренски;

● Иван Проворов реабилитировался за раннее удаление. Он второй после Веренски по айстайму в матче (24:59), плюс стал одним из ассистентов, когда его партнер забрасывал победную шайбу. Теперь у россиянина 1+5 в 19 играх.

Отдых Василевского болезненно сказался на результате «Тампы». Команда пропустила семь шайб, еще и проиграла после серии из трех побед. Впереди у «Лайтнинг» домашняя серия против «Далласа», «Колорадо» и «Вашингтона». «Коламбус» тоже пока остается на Nationwide Arena – дальше игры с «Каролиной», «Монреалем» и «Калгари».

Фото: AP /Paul Vernon