Кучеров вышел на 7-е место по очкам в НХЛ среди россиян (877), опередив Ковальчука. До Дацюка – 41 балл

Никита Кучеров вышел на 7-е место по очкам в НХЛ среди россиян (877).

Форвард «Тампы » забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в первом матче команды в новом сезоне НХЛ – против «Каролины» (4:1).

В активе 31-летнего россиянина стало 877 (323+554) очков в 726 играх в рамках регулярок.

Он вышел на чистое 7-е место среди лучших российских бомбардиров в истории лиги, обогнав Илью Ковальчука (876 очков в 926 играх).

В топ-6 входят Александр Овечкин («Вашингтон », 1550 в 1426), Евгений Малкин («Питтсбург», 1298 в 1147), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316) и Павел Дацюк (918 в 953).