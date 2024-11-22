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Абрамов о «Тракторе»: «Стиль игры отличается от прошлогоднего. Видно, что Гру прививает другой хоккей – пять вперед, пять назад»

Виталий Абрамов высказался об игре «Трактора» при Бенуа Гру.

Нападающий ЦСКА выразил мнение после поражения от челябинцев (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Проиграли, будем исправляться. Повели 2:1, но потом рассыпались. Смены после голов очень важны. Будем смотреть, что случилось. 

Матч против родного клуба? Первый раз до Челябинска доехал. Было много друзей, родных на трибунах, спасибо им, что пришли. Не удалось их порадовать, будем дальше исправляться.

С Бенуа Гру я работал вместе в Канаде. Стиль игры «Трактора» отличается от прошлогоднего. Видно, что тренер прививает команде другой хоккей – пять вперед, пять назад», – сказал Абрамов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoТрактор
logoКХЛ
logoВиталий Абрамов
logoБенуа Гру
logoЦСКА
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