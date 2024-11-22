Андронов о 4:1 с «Торпедо»: «Поведя 3:0, СКА должен был продолжать играть в свой хоккей. Потеряли темп из-за удаления во втором периоде» 

Сергей Андронов оценил победу над «Торпедо» (4:1).

«С таким соперником важно реализовать свои моменты, не отсиживаться в обороне. Не дать ему играть в свою игру, навязывать свою. В первом периоде мы удачно реализовали свои моменты, в целом действовали неплохо, и где-то на этой волне для нас складывалась дальнейшая игра.

Поведя 3:0, мы должны были продолжать играть в свой хоккей. Потеряли темп из-за удаления во втором периоде. Но мы выстояли, значит, все нормально», – нападающий СКА .