Андронов о 4:1 с «Торпедо»: «Поведя 3:0, СКА должен был продолжать играть в свой хоккей. Потеряли темп из-за удаления во втором периоде»
Сергей Андронов оценил победу над «Торпедо» (4:1).
«С таким соперником важно реализовать свои моменты, не отсиживаться в обороне. Не дать ему играть в свою игру, навязывать свою. В первом периоде мы удачно реализовали свои моменты, в целом действовали неплохо, и где-то на этой волне для нас складывалась дальнейшая игра.
Поведя 3:0, мы должны были продолжать играть в свой хоккей. Потеряли темп из-за удаления во втором периоде. Но мы выстояли, значит, все нормально», – нападающий СКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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