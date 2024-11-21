Серебряков о СКА: «Топ-клуб, топовая организация. Здесь по-другому смотрят, другое давление. Приятно было играть с такими мастерами, как Кузнецов и Деанджело»
29-летний вратарь перешел в «Авангард» в рамках обмена из петербургского клуба.
– Вы не играли в КХЛ с 5 октября. Как вы себя держали в тонусе?
– У меня были семидневные циклы, где каждый день и лед, и земля. Поэтому считаю, что физически я очень хорошо готов.
Все равно я понимал, что в любом случае у меня будет шанс играть – за СКА либо еще где-то. Поэтому нужно держать себя в правильном тонусе. Я много тренировался и работал. Делал максимум того, что мог.
– Тренер вратарей Юрий Ключников, с которым вы работали несколько сезонов, остается в СКА. Как вы это восприняли?
– Юрию Викторовичу хочу пожелать только удачи. Мне было очень приятно работать с ним. Но любой путь где-то заканчивается. Вот такая ситуация… В любом случае у нас хорошие дружеские отношения, и я думаю, они такими останутся.
Я знаю, что в «Авангарде» с вратарями занимается Алексей Жигарев, с которым мы тоже работали. Даже сейчас летом на сборах были. Я знаю его требования. Он знает мои где-то сильные, а где-то слабые стороны. Я уверен, что мы сработаемся хорошо.
– А где вы пересекались?
– Если не ошибаюсь, в сборной. Мы знаем друг друга.
– Что вам дал этот этап в СКА? Из каждого опыта надо извлекать что-то полезное.
– Безусловно. Это был новый этап для меня. Топ-клуб, топовая организация. Здесь все равно по-другому смотрят, здесь другое давление. Опять же, коллектив… Ну, совершенно все другое. Это в любом случае мне дало понимание, как выступать в топ-организациях. Каким должно быть поведение, общение.
Приятно было находиться и играть рядом с такими ребятами, как Женя Кузнецов, Тони Деанджело… Это большие мастера, которые возвращались из НХЛ. А ты с ними играл бок о бок. Так что да, это был интересный опыт.
– Вам из ребят кто-то после обмена написал?
– Да, Женя Кузнецов позвонил сразу. И не только он – многие написали, позвонили! У меня с ребятами отличные отношения. Был такой шквал звонков и сообщений, что даже не получилось сразу всем ответить. Телефон так работал, что его перезагрузить пришлось. Нагрелся и не выдержал!
Вот такой у нас прекрасный коллектив. Было приятно с ребятами выступать. Хочу пожелать всем удачи и без травм. Уверен, что с таким коллективом можно далеко зайти в плей-офф, – сказал Серебряков.
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