Тренер «Лады» Зубов о серии из 5 поражений: «Сейчас главное — никакой паники. Свежести не хватает. В плане ротации добавить некого. Будем терпеть, работать» 

Павел Зубов высказался о серии «Лады» из 5 поражений.

И.о. тренера тольяттинцев выразил мнение после матча с «Салаватом Юлаевым » (1:2 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«После игры у нас была встреча с губернатором, которая прошла хорошо и позитивно. По игре хочу сказать, что у нас был хороший соперник. Свежести сейчас не хватает. В плане ротации добавить некого. Будем терпеть, работать. До паузы еще далеко, где можно будет подготовиться.

Пацаны работают все равно, не складывают руки, хотят выиграть и преодолеть эту проигрышную серию. Хоть мы очки и набираем – это все равно не то. Самое главное сейчас — никакой паники. Через восстановление, через определенные процессы будем приходить к тому, чтобы движение получалось и взаимодействие улучшалось, чтобы радовать своих болельщиков.

54 сэйва Подъяпольского? Для вратарей еще неизвестно, что лучше. Когда ты стоишь и из двенадцати бросков в створ первый же залетает или когда ты постоянно находишься в игре. Согласен, сегодня на него выпала очень серьезная нагрузка. Соперник бросал со всех дистанций, таким навалом работал», – сказал Зубов .