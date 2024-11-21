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Серебряков об обмене из СКА: «Я находился на чайной церемонией с семьей – и тут позвонил Ротенберг. «Авангард» – топ-команда, в которой собраны отличные игроки»

Никита Серебряков высказался о переходе в «Авангард».

29-летний вратарь перешел в омский клуб в рамках обмена из СКА

– Никита, расскажите, как произошел ваш обмен? Как вы об этом узнали?

– Это было очень неожиданно и даже спонтанно. Я вообще-то со всей семьей находился на чайной церемонии. И тут мне позвонили.

– Кто?

– Роман Борисович Ротенберг.

– Это как в НХЛ бывает, когда звонит генменеджер со словами: «Мы тебя обменяли…»?

– Да-да, что-то в этом роде.

– А где можно в Петербурге так попить чай?

– Слушайте, на Васильевском острове есть заведение. Там прям китаец работает. Об этом рассказали мне и Никите Зайцеву. Вот Зайцев сходил до меня и написал: «Никитос, съезди, там отлично».

– Вам понравилось, да?

– Слушайте, вообще кайфанул! Чай прям куда надо зашел. Такое настроение хорошее. И тут смотрю: звонок. Я сразу: хоп, ответил. И в тонусе!

– Хорошо, что «Авангард». А то слухи вас в «Северсталь» сватали, например.

– Я очень рад тому, что еду в Омск. Это топ-организация и топ-команда, в которой собраны отличные игроки. Сейчас и Володя Ткачев на лед вернется. Он тоже очень усилит «ястребов». Я очень благодарен и СКА, и «Авангарду», что у них получилось договориться.

– У вас ведь много знакомых в «Авангарде»?

– Да, там много ребят, с кем я играл, пересекался, общался. Я многих знаю, не составит большого труда влиться в коллектив, – сказал Серебряков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoАвангард
logoНикита Серебряков
logoСКА
logoНикита Зайцев
logoВладимир Ткачев 1995
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
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