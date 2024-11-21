Серебряков об обмене из СКА: «Я находился на чайной церемонией с семьей – и тут позвонил Ротенберг. «Авангард» – топ-команда, в которой собраны отличные игроки»
29-летний вратарь перешел в омский клуб в рамках обмена из СКА.
– Никита, расскажите, как произошел ваш обмен? Как вы об этом узнали?
– Это было очень неожиданно и даже спонтанно. Я вообще-то со всей семьей находился на чайной церемонии. И тут мне позвонили.
– Кто?
– Роман Борисович Ротенберг.
– Это как в НХЛ бывает, когда звонит генменеджер со словами: «Мы тебя обменяли…»?
– Да-да, что-то в этом роде.
– А где можно в Петербурге так попить чай?
– Слушайте, на Васильевском острове есть заведение. Там прям китаец работает. Об этом рассказали мне и Никите Зайцеву. Вот Зайцев сходил до меня и написал: «Никитос, съезди, там отлично».
– Вам понравилось, да?
– Слушайте, вообще кайфанул! Чай прям куда надо зашел. Такое настроение хорошее. И тут смотрю: звонок. Я сразу: хоп, ответил. И в тонусе!
– Хорошо, что «Авангард». А то слухи вас в «Северсталь» сватали, например.
– Я очень рад тому, что еду в Омск. Это топ-организация и топ-команда, в которой собраны отличные игроки. Сейчас и Володя Ткачев на лед вернется. Он тоже очень усилит «ястребов». Я очень благодарен и СКА, и «Авангарду», что у них получилось договориться.
– У вас ведь много знакомых в «Авангарде»?
– Да, там много ребят, с кем я играл, пересекался, общался. Я многих знаю, не составит большого труда влиться в коллектив, – сказал Серебряков.
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