Курьез года в КХЛ: шайба отлетела в ворота от лицевого борта

Минск одержал важную победу.

В совершенно рядовом матче регулярки между минским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) произошло довольно много событий. При этом носили они разный характер: некоторые вызвали у зрителей восторг или даже улыбку, а другие, напротив, пробили на слезу.

Удивительный гол – после максимально неточного броска

Нападающий хозяев Александр Волков показал, что можно стать автором гола даже после совсем неудачного броска по воротам. Забавный случай произошел во втором периоде. Волков вошел в зону соперника через правый фланг, сместился в центр и бросил с кистей. Шайба полетела сильно выше перекладины.

Но Александр Самонов потерял ее из виду. Как это обычно бывает в таких ситуациях, вратарь сместился ближе к ленточке.

Но это не спасло. Зато сработала пословица – дома и стены помогают. Шайба отскочила от стекла и приземлилась прямо на спину Самонова, а оттуда упала в ворота.

Гол вывел Минск вперед, а Волков таким образом набрал очко в двухсотой игре в КХЛ (45+54).

«Салават» довольно быстро пришел в себя: команда отыгралась уже через четыре с небольшим минуты. Но в итоге дело дошло до буллитов, где в шести раундах сильнее оказалось «Динамо». Победу принес лучший бомбардир клуба – Сэм Анас.

После игры главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов сетовал на реализацию: «Доволен игрой. Но надо улучшать процент реализации. Надо стараться первыми забивать».

Чем еще запомнился матч: у вратаря «Динамо» первая победа в КХЛ, перед игрой почтили память Константина Кольцова

А началась встреча с грустного и трогательного. Минский клуб подготовил видеотрибьют Константину Кольцову, ушедшему из жизни в марте этого года. Болельщики и игроки почтили его память минутой молчания.

Акция была приурочена к первому очному матчу «Динамо» и «Салавата» с момента трагедии. Значимая часть хоккейной жизни Кольцова связана с этими клубами – он и играл, и тренировал в Минске и Уфе.

Другой важный момент матча – первая победа в КХЛ 21-летнего вратаря Егора Вельмакина. Несмотря на восстановление Андрея Кареева, в основе против «Салавата» вышел именно Вельмакин. Работы у него было не слишком много: 16 отраженных бросков из 18 (88,9%). Зато он довольно успешно проявил себя на буллитах – из шести попыток в послематчевой серии гости реализовали всего две.

Команда особенно эмоционально поздравила вратаря с победой. В раздевалке ему вручили памятную шайбу с надписью «first win» («первая победа»). На фото Егор выглядит совершенно счастливым человеком.

Благодаря этой победе «Динамо» вернулось в зону плей-офф, выйдя на восьмое место Запада. Борьба с подмосковным «Витязем» в самом разгаре – и здесь важны любые дополнительные очки.

Фото: vk.com/hcdinamoby