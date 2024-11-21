Фетисов об АКМ в КХЛ: «Новокузнецкий «Металлург» тоже надо включать. Там любят хоккей, исторически он там развивался»

Вячеслав Фетисов прокомментировал намерение АКМ играть в КХЛ.

Клуб из Тулы подтвердил , что подал заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Что я думаю по поводу заявки АКМ на вступление в КХЛ? Ну, в Туле хоккей любят. Приветствую ли я? Да, у нас много кого надо включать, и новокузнецкий «Металлург », там, где хоккей любят изначально, исторически он там развивался.

Что я скажу по поводу финансовых проблем «Лады», которая снова может покинуть КХЛ? Ну, это другая история совсем. Печальная ли эта история? Ну, это уже проблемы Континентальной хоккейной лиги, они должны все это гарантировать. У КХЛ есть фонд, который страхует такие вещи на всякий случай. Но, с другой стороны, жить надо по средствам. Это совершенно очевидно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .