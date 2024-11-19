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  • ФХР запускает Кубок России для игроков не старше 16 лет. Академии СКА, «Ак Барса», «Динамо», «Авангарда», «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и еще 14 клубов сыграют в следующем сезоне
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ФХР запускает Кубок России для игроков не старше 16 лет. Академии СКА, «Ак Барса», «Динамо», «Авангарда», «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и еще 14 клубов сыграют в следующем сезоне

ФХР объявила о запуске турнира для игроков не старше 16 лет.

«Федерация хоккея России запускает Кубок России – новый турнир для игроков не старше 16 лет. Формат турнира был разработан совместно с клубами-флагманами развития детско-юношеского хоккея, которые стремятся иметь больше возможностей соревноваться с сопоставимыми по классу соперниками.

Кубок России предоставит ведущим игрокам страны качественную игровую практику, которая является одним из ключевых факторов развития спортивного мастерства в этом возрасте.

Первый розыгрыш Кубка России пройдет в сезоне-2025/26. В новом турнире будут соревноваться игроки, которые представляют ведущие детско-юношеские школы и академии страны.

В нем примет участие 21 команда: «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань), АКМ (Тула), «Амур» (Хабаровск), «Витязь» (Подольск), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Московская Академия Хоккея», «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), ЦСКА (Москва), «Югра» (Ханты-Мансийск).

Структура Кубка России предусматривает три групповых этапа (в октябре, январе и марте). По итогам будут сформированы группы для участия в финальном туре: восемь лучших команд примут участие в «Золотом финале», следующие восемь – в «Серебряном», а оставшиеся пять – в «Бронзовом».

Создание нового турнира не повлечет существенных изменений в сложившейся системе соревнований ФХР. Все клубы-участники Кубка России продолжат принимать участие в региональных и межрегиональных соревнованиях, но без права отбора на Кубок Чемпионов U16. Участие в нем примут занявшие наиболее высокое место команды, не выступающие в Кубке России», – говорится в заявлении ФХР. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
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