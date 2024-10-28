Геннадий Ушаков: «Для АКМ вступление в КХЛ – верное решение. Я бы еще включил в лигу «Югру», «Кузню» и «Сокол»
Геннадий Ушаков высказался о возможном вступлении АКМ в Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Считаю, что для АКМ вступление в КХЛ – очень верное решение. Условия, наверное, для этого есть. Не знаю, правда, что там с дворцом. По-моему, текущая арена не подходит по вместимости. А все остальное у них есть.
Я бы в КХЛ еще включил «Югру», новокузнецкий «Металлург» и «Сокол». Красноярск готов тоже вступить. По разговорам там все есть, я сам не был, но слышал», – сказал хоккейный агент и бывший вратарь «Спартака» Геннадий Ушаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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