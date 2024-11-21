Беднар о травме Овечкина: «Он стремится к величию. Хочется видеть его здоровым и способным продолжать гонку. Надеюсь, это ненадолго»

Джаред Беднар высказался о травме Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Эвеланш» сыграет против «Кэпиталс» 22 ноября.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Мне никогда не нравится видеть такое. Независимо от ситуации, вы никогда не хотите видеть, как игроки падают. Это силовая игра, и травмы являются ее частью, но я думаю, что дух соперничества во мне хочет играть против состава другой команды. И я хочу, чтобы у нашей команды был весь наш состав.

Очевидно, такого не бывает, когда вы говорите о сезоне из 82 игр. Но речь о такой ситуации, как у Ови, когда он стремится к величию, и вы хотите видеть его здоровым и способным продолжать гонку.

У него было отличное начало сезона, даже если учесть тот вечер, когда он получил травму. Надеюсь, это ненадолго, и он сможет вернуться.

Травмы являются частью игры. Я думаю, что всем приходится с ними сталкиваться, но я бы, безусловно, хотел, чтобы он выздоровел и продолжил стремиться к цели», – сказал главный тренер «Колорадо » Джаред Беднар.