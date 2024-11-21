Маккиннон об Овечкине: «Все еще чувствую себя его фанатом, наблюдаю за тем, как он доминирует. Отстойно, что он выбыл на несколько недель, надеюсь, он сможет вернуться быстрее»

Нэтан Маккиннон рассказал, чтобы в детстве был фанатом Александра Овечкина.

Нападающий «Колорадо» высказался о травме россиянина. Капитан «Вашингтона » выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«В детстве я был большим фанатом его и Сида [Кросби ]. И я определенно все еще чувствую себя его фанатом во многих отношениях и наблюдаю за тем, как он доминирует.

Он не просто хромая идет за рекордом, он доминировал, и он шел к «Рокету» (приз лучшему снайперу регулярки – прим. Спортс”).

Отстойно, что он выбыл на несколько недель, но, надеюсь, он сможет вернуться быстрее, чем они говорят, и продолжить гонку.

Но отстойно, что мы не будем играть с ним завтра вечером», – сказал нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон .

«Эвеланш» сыграет против «Кэпиталс» 22 ноября.

39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).