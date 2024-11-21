Уилсон о травме Овечкина: «Это странно. Он будет пропускать игры? Я уже давно в «Вашингтоне», и для меня это в новинку»

Том Уилсон высказался о травме Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Мы сидели и говорили: «Это просто странно. Невероятно, что он на самом деле травмирован. Он будет пропускать игры?»

Я здесь уже давно, и для меня это в новинку», – сказал нападающий «Вашингтона » Том Уилсон .

За 20 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил 59 матчей в регулярках, причем только 35 из них из-за травм.

Главное о травме Овечкина: повредил голень, точно пропустит больше недели