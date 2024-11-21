Уилсон о травме Овечкина: «Это странно. Он будет пропускать игры? Я уже давно в «Вашингтоне», и для меня это в новинку»
Том Уилсон высказался о травме Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).
«Мы сидели и говорили: «Это просто странно. Невероятно, что он на самом деле травмирован. Он будет пропускать игры?»
Я здесь уже давно, и для меня это в новинку», – сказал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон.
За 20 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил 59 матчей в регулярках, причем только 35 из них из-за травм.
Главное о травме Овечкина: повредил голень, точно пропустит больше недели
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Тарика Эль-Башира
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости