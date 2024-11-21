Жукенов о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Этого достаточно в любом городе. Смотря как жить. Человек всегда адаптируется к условиям»

Дмитрий Жукенов высказался о том, может ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

– Вратарь «Зенита» Латышонок сказал, что мог бы прожить на 30 тысяч рублей, если бы жил на базе. Смогли бы вы уложиться в такую сумму?

– Думаю, этого достаточно в любом городе. Смотря как жить.

Конечно, не разгуляешься. Но человек всегда адаптируется к условиям. Так что все бы смогли жить на эту сумму, – сказал хоккеист «Нефтехимика » Дмитрий Жукенов .