Лямкин об Овечкине: «О погоне за Гретцки знают даже далекие от хоккея жители нашей страны. Все ждут, когда он это осуществит»
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
После игры защитник казанцев Никита Лямкин подвел итоги игры, а также ответил на вопрос о результативности Александра Овечкина.
– Татарстанское дерби ощущалось, оно всегда такое плотное, достаточно тяжело играть, нижнекамцы всегда максимально настраиваются на нас. В принципе, до конца игры было напряжение.
– Подведи итоги домашней серии.
– Неплохо сыграли, единственное, с ЦСКА провалили второй и третий периоды. Это неприятно, конечно, но мы идём дальше и готовимся к выезду.
– Овечкину осталось 26 голов до рекорда Гретцки...
– Думаю, он всех удивил, так начал сезон! Все жители нашей страны, даже далекие от хоккея, знают про его погоню за Гретцки, ждут, когда он это осуществит, – сказал защитник «Ак Барса».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий