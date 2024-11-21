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Лямкин об Овечкине: «О погоне за Гретцки знают даже далекие от хоккея жители нашей страны. Все ждут, когда он это осуществит»

Никита Лямкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

После игры защитник казанцев Никита Лямкин подвел итоги игры, а также ответил на вопрос о результативности Александра Овечкина

– Татарстанское дерби ощущалось, оно всегда такое плотное, достаточно тяжело играть, нижнекамцы всегда максимально настраиваются на нас. В принципе, до конца игры было напряжение.

– Подведи итоги домашней серии.

– Неплохо сыграли, единственное, с ЦСКА провалили второй и третий периоды. Это неприятно, конечно, но мы идём дальше и готовимся к выезду.

– Овечкину осталось 26 голов до рекорда Гретцки...

– Думаю, он всех удивил, так начал сезон! Все жители нашей страны, даже далекие от хоккея, знают про его погоню за Гретцки, ждут, когда он это осуществит, – сказал защитник «Ак Барса».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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logoНикита Лямкин
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logoВашингтон
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logoУэйн Гретцки
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