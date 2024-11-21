«Авангард» выменял права на Чайку у ЦСКА на денежную компенсацию

«Авангард» получил права на защитника Даниила Чайку.

Омский клуб получил спортивные права на 22-летнего защитника в результате обмена с ЦСКА . Московский клуб получил денежную компенсацию.

Даниил Чайка – воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне он играет в системе «Вегаса ».

В активе защитника 1 передача в 5 играх АХЛ при полезности «минус 5». Он также сделал 1 ассист в 4 матчах ECHL при полезности «минус 2».