«Авангард» выменял права на Чайку у ЦСКА на денежную компенсацию
«Авангард» получил права на защитника Даниила Чайку.
Омский клуб получил спортивные права на 22-летнего защитника в результате обмена с ЦСКА. Московский клуб получил денежную компенсацию.
Даниил Чайка – воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне он играет в системе «Вегаса».
В активе защитника 1 передача в 5 играх АХЛ при полезности «минус 5». Он также сделал 1 ассист в 4 матчах ECHL при полезности «минус 2».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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