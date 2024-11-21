Наиль Якупов: «В «Авангарде» есть все условия, чтобы набрать форму в кратчайшие сроки. Рад, что мне сразу предоставили возможность сыграть, понять систему»

Наиль Якупов высказался о переходе из «Куньлуня» в «Авангард».

19 ноября нападающий сыграл за омский клуб против минского «Динамо» (2:5).

– Рад, что мне сразу предоставили возможность сыграть, понять систему, как все взаимодействует. В целом все было неплохо, были позитивные моменты, но мы будем прибавлять от игре к игре.

В «Авангарде» есть все условия, чтобы набрать форму в кратчайшие сроки.

– Как произошел переход в «Авангард»?

– В то время, когда «Авангард» играл с «Нефтехимиком», я уже собирал вещи. А потом мне просто все подтвердили. На следующий день уже приехал.

Никто бы не дал времени собираться неделями, все быстро произошло. Документные дела решали на стороне, а моей задачей было как можно скорее собраться и прилететь, – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .