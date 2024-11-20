Клуб хочет в плей-офф.

«Авангард» удивляет трансферными новостями каждые несколько дней. Сначала вернули двух хоккеистов из чемпионского состава-2021 (Илья Каблуков + Наиль Якупов). Теперь в Омск едет Майкл Маклауд – центр с мировым именем. КХЛ познакомилась с ним в «Барысе» (16 матчей, 3+3, «-9» полезность), но Майкл способен на большее.

Маклауд подписался с «Авангардом» до конца сезона-2024/25. В его ситуации важны три основных пункта: как контракт (45 млн) вписывается в потолок (об этом – тут ), зачем «Авангарду» еще один нападающий-легионер и почему репутация Маклауда в случае с Омском ушла на второй план. Если «Авангард» все-таки попадет в плей-офф, то Майкл не сыграет на поздних стадиях.

Зачем Маклауд нужен «Авангарду»: новый первый центр и лучший игрок КХЛ по вбрасываниям

Маклауду 26 лет. За карьеру он отыграл 300 матчей в НХЛ и набрал 91 (31+60) очко. Все главные достижения Маклауда связаны совсем не с результативностью. Это игрок, который выигрывает вбрасывания с уникальным процентом. В сезоне-2023/24 Маклауд играл за «Нью-Джерси», где установил рекорд НХЛ по проценту успешных вбрасываний (65%).

За 16 матчей в «Барысе» Маклауд вставал на точку 360 раз. Тут процентовка выглядит еще лучше (65,8%). На момент подписания контракта с «Авангардом» он лидировал по этому показателю среди всех игроков КХЛ, участвовавших в 300+ вбрасываниях. Напоминаем: Маклауд добился этого в команде, которая завалила старт регулярки и дошла до расторжения всех легионеров.

В игровом плане Маклауд умеет все: он борется за шайбу на обеих сторонах площадки, управляет игрой звена, отдает креативные передачи и забивает сам. В каком-то смысле Майкл похож на обновленную версию Корбэна Найта. В теории такой игрок идеально сочетается с креативным Владимиром Ткачевым и снайпером Ридом Буше. Он поможет им в атаке и подчистит в обороне.

Буквально месяц назад представить Маклауда в «Авангарде» было бы просто невозможно. С ролью первого центра успешно справлялся Линден Вей. Но тот расторг контракт и уехал в Швейцарию – повлияла ситуация в семье. Маклауд приходит в «Авангард» как раз на место Вея. Со стороны такой трансфер выглядит серьезным усилением.

На сильные качества Маклауда обращал внимание и тренер Сергей Звягин. В день подписания контракта «Авангард» проиграл минскому «Динамо» (2:5) – сам Маклауд в матче не участвовал. Зато Звягин назвал его игроком уровня НХЛ и дал характеристику: «Двухсторонний нападающий, здорово играет на точках, хорош в защите».

Турнирное положение обязывает «Авангард» выходить на рынок. Отсюда идут бесконечные подписания во все линии. За время регулярки-2024/25 в Омск приехали уже семь новых хоккеистов, но контракт Маклауда даже среди них идет отдельной строкой. Это единственный по-настоящему звездный игрок в масштабах КХЛ, попавший в Омск после старта сезона.

На драфте НХЛ-2016 «Нью-Джерси» взял Маклауда под общим 12-м номером. Лучшим для него стал сезон-2022/23, когда за 80 матчей Майкл набрал 26 (4+22) очков. И это при среднем игровом времени 12:15. В следующем году его время на льду выросло сразу на 3 минуты. Организация верила в Маклауда и делала на него реальную ставку – но потом вмешались обстоятельства.

Важно понимать: хоккеист такого уровня вряд ли доехал бы до России, если бы сам не испортил себе репутацию. В 2018-м сборная Канады выиграла золото МЧМ, но сразу пять игроков из того состава теперь обвиняются в насилии (история вскрылась в 2024-м). Майкл Маклауд не просто входит в их число – из всех именно ему грозят самые серьезные обвинения.

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Летом мы подробно разбирали эту историю. Для понимания оставим здесь главное.

Участники истории: Майкл Маклауд, Кэл Фут, Алекс Формертон, Картер Харт и Диллон Дюбе. Все они в 2018-м представляли Канаду на МЧМ. Во время благотворительного вечера один из них (официально имя не раскрыто) познакомился с девушкой и привел ее в номер. Потом туда пришли остальные хоккеисты – девушку принуждали к сексу. Сама она была против.

Разбирательство в 2018-м и последующий иск ничего не дали – Hockey Canada утрясла все вопросы. Вот только дальше вскрылся секретный фонд для выплаты компенсаций, поэтому расследование возобновилось. В 2024-м хоккеисты получили вызов в суд. Когда об этом узнали в НХЛ, там запустили собственное расследование. Все, кроме Формертона, уже играли в лиге.

НХЛ отправила каждого участника скандала в бессрочный отпуск. Разбирательство продолжается, но эти игроки пока могут свободно выступать в других лигах. Летом 2024-го стало известно, что судебный процесс начнется в апреле 2025 года. Сторона хоккеистов просила перенести его хотя бы на сентябрь – получила отказ. Обвинения серьезные, поэтому просто так все не закончится.

Маклауд проходит в деле сразу по двум статьям: ему вменяют сексуальное насилие и пособничество. Остальные фигуранты рискуют быть наказанными по факту об изнасиловании. Есть угроза тюремного заключения на срок до 25 лет, но остальные вещи прояснятся только с началом суда. Ожидается, что разбираться во всех деталях будут не менее двух месяцев.

Какие цели «Авангард» ставит на этот сезон – подписание Маклауда поднимает важные вопросы

Перед стартом регулярки-2024/25 «Авангард» потерял Владимира Ткачева. Это не просто важный хоккеист, но и самый высокооплачиваемый игрок КХЛ (120 млн в год). Потеря Ткачева автоматически исключила «Авангард» из числа основных претендентов на Кубок Гагарина. Первые месяцы сезона подтвердили опасения: все еще хуже, чем ожидалось.

Прямо сейчас Омск не попадает в плей-офф, хотя и конкурирует за место в восьмерке. «Авангард» вроде бы пережил отголоски исторической неудачной серии: семь поражений подряд в сентябре и 18 периодов без голов в равных составах. Сейчас победы и поражения чередуются – стабильности по-прежнему нет, но хотя бы понятен курс. Клуб еще надеется на спасение сезона.

В Омске до сих пор ищут тот хоккей, с которым подойдут к весенним матчам. Наверняка это произойдет без Сергея Звягина – ему на замену активно подбирают человека с опытом работы в НХЛ. Инсайдеры утверждают, что «Авангард» по-прежнему ставит самые высокие цели на сезон-2024/25. Но какие? Контракт Маклауда сочетается не со всеми.

Что смущает:

● Способен ли один топ-хоккеист решить игровые проблемы Омска, которые связаны не только с атакой?

● Что предложит «Авангард» весной, когда останется без звездного первого центра?

● Вопрос репутации вообще не имел значения в момент переговоров с Маклаудом по контракту?

● Можно ли строить топ-команду с пониманием, что потеря важного игрока неизбежна до официального завершения сезона?

Маклауд считался интересным активом еще летом, когда у любой команды КХЛ имелась возможность для переговоров с ним. Ни один клуб с серьезными задачами тогда на Майкла не посмотрел. Единственная причина связана с тем же скандалом и судебным разбирательством, которого Маклауду никак не избежать. В борьбе за Кубок Гагарина он явно не поможет.

Поэтому Маклауд и подписывался с «Барысом», где сам факт выхода в плей-офф уже означал бы успешный сезон. По тем же причинам в Минске играет Диллон Дюбе – другой участник той истории. У «Динамо» цели чуть поприятнее: надо зайти в плей-офф с хороших позиций и наконец-то преодолеть первый раунд.

В ноябре на Маклауда неожиданно вышел «Ак Барс» – с ним «Авангард» и конкурировал. И это тоже объяснимо: в случае с «Ак Барсом» Маклауд стал бы бонусным дополнением к уже сыгранному составу, где все понимают роли. Казань сильна и без нового легионера, поэтому легко бы перенесла и его отъезд. «Авангард» зовет Майкла на другую роль и ждет от него большего.

Гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков так объяснил этот трансфер: «Майкл Маклауд играл в НХЛ, а в КХЛ, выступая за «Барыс», обратил на себя внимание мощью, техникой и отличной статистикой на вбрасываниях – 65,8%».

Объяснил, но не проговорил главное: кажется, теперь самые высокие цели для «Авангарда» – само попадание в плей-офф, а не битва за титул.

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Фото: AP /Matt Slocum, Mary Altaffer; РИА Новости /Алексей Мальгавко